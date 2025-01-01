Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Arsen und Lockenwickler

SAT.1Staffel 1Folge 87
Arsen und Lockenwickler

Arsen und LockenwicklerJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 87: Arsen und Lockenwickler

23 Min.Ab 12

Das Leben der 19-jährigen Denice Schneider endet auf dem Boden eines Friseursalons. Warum wurde die junge Frau vergiftet? Die Kommissare stoßen auf nackte Tatsachen!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen