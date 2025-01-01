Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 122: Nestbeschmutzer
22 Min.Ab 12
Von der Adoptivtochter zur Ehefrau: Kurz nach der Hochzeit mit seiner Adoptivtochter Kim wird Ulrich Reinert erstochen in der Wohnung seiner Ex-Frau aufgefunden. Die Ermittler sind sich sicher, den richtigen Täter im Visier zu haben. Dann stellt sich heraus, dass das Opfer nicht nur einen Menschen enttäuscht hat. Die Spurensuche beginnt ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1