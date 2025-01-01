Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die zweite Chance

SAT.1Staffel 10Folge 124
22 Min.Ab 12

Annika wünscht sich nach ihrer Hochzeit nichts sehnlicher als ein Baby. Doch der Versuch, ihr Sexleben mit ihrem Mann aufzufrischen, endet dramatisch. Als sie tot in ihrer Wohnung gefunden wird, stellt sich nur eine Frage: Ist ihr Mann der Täter? Oder wurde Annika das Opfer ihrer Vergangenheit?

SAT.1
