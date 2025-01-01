Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Vom anderen Ufer

SAT.1Staffel 10Folge 130
Vom anderen Ufer

Vom anderen UferJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 130: Vom anderen Ufer

22 Min.Ab 12

Der homosexuelle Oliver Schenk wird tot aus einem Baggersee gezogen. Sein neuer Freund Kai Jacobi hatte sich nach 20 Jahren Ehe gerade erst geoutet und wollte mit dem Opfer einen Neuanfang starten. Doch irgendjemand missgönnte ihnen ihr Glück.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen