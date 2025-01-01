Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 131: Nächstenliebe
22 Min.Ab 12
Familienvater Sven Wolking wird eine Kellertreppe hinuntergestoßen und stirbt. Unter Verdacht gerät der Stalker von Svens Freundin Dinah. Er lebt im selben Haus und macht der Familie seit Jahren das Leben zur Hölle. Aber offenbar hatte nicht nur er ein Interesse an Svens viel zu frühem Tod ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1