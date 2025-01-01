Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 10Folge 160
Folge 160: Nicht ohne meine Schwester

22 Min.Ab 12

Die 45-jährige Renate wird in ihrer Wohnung zusammengeschlagen und dabei schwer verletzt. Schnell stellt sich heraus, dass die geschiedene Mutter ihre kleine Tochter Lili langsam mit Medikamenten vergiftete. Wollte eines der Familienmitglieder das Leben der Achtjährigen retten?

SAT.1
