Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 164: Liebe unterm Dach
22 Min.Ab 12
Friedlich schlafend wird Werner Meyer in seinem Gartenstuhl erstochen. Kurz zuvor hatte er Streit mit seinem Untermieter Sören Kraus. Hat dieser sich gerächt oder spielt sich hinter den vier Wänden ein bislang verborgenes Familiendrama ab?
