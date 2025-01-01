Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 171: Treu bis in den Tod
22 Min.Ab 12
Bis dass der Tod euch scheidet - nach 50 Jahren Ehe stirbt Siegfried Keitel an Herzversagen. Die Ursache: Gift. Ahnte seine Frau Katharina, dass Siegfrieds Jugendfreund Walter sie noch immer liebt?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1