Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 39: Der doppelte Dieter
22 Min.Ab 12
Dieter Bohlen wird auf einer Autobahntoilette brutal niedergeschlagen und verliert sein Gedächtnis. Bald schon wird klar, dass es sich nicht um den echten Bohlen, sondern um einen Doppelgänger handelt. Dann wird eine alte Frau auf gleiche Weise brutal angegriffen - und stirbt ...
