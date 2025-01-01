Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 67: Sehnsucht
22 Min.Ab 12
Die alkohol- und sexsüchtige Emma Hauser will in einer Entzugsklinik ihr kaputtes Leben wieder in den Griff bekommen. Doch dann wird sie mit aufgeschnittenen Pulsadern gefunden. Mord oder Selbstmord? Die Ermittler stoßen auf eine Mauer des Schweigens, und Kommissarin Nina Schmeuser sieht nur einen Weg, den Fall aufzuklären: Sie will sich als Patientin in die Klinik einschleusen ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
