Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 70: Gaunerliebe
22 Min.Ab 12
Ein Tatort ohne Leiche, ein abgeschnittener Finger als Postsendung und eine Empfängerin, die völlig eingeschüchtert ist und nicht mit der Sprache rausrücken will - doch eins ist sicher: Julia Schwartz' Freund Akin muss etwas ganz Furchtbares zugestoßen sein. Was hat die junge Frau zu verbergen?
