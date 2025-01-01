Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 81: Doktorspiele
22 Min.Ab 12
Nach einem Seminar wird der Medizinprofessor Nicolas Wessmann erstochen in einem Leichenkühlfach gefunden. Schnell stellen die Kommissare fest, dass dem Opfer ein zweifelhafter Ruf vorauseilte: Angeblich terrorisierte er Studenten und verführte Studentinnen.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1