Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 86: Zwischen Welten
22 Min.Ab 12
Die junge Türkin Nazan Bayram entscheidet sich ihrer Familie zuliebe für eine arrangierte Ehe. Schnell merkt sie jedoch, dass sie einen Fehler gemacht hat. Sie flieht vor ihrem brutalen Ehemann und verschwindet kurz darauf spurlos ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1