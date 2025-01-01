Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Treu wie ein Hund

SAT.1Staffel 10Folge 99
Treu wie ein Hund

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 99: Treu wie ein Hund

22 Min.Ab 12

Als Patrick Lins erschlagen in einem Park gefunden wird, stoßen die Kommissare auf weitere Morde - die Opfer sind Hunde. Auf der Suche nach den Tätern ermitteln die Kommissare in einer Welt, in der weder Liebe und Treue noch das Leben eines Hundes etwas wert sind ...

