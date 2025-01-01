Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 118: Käufliche Liebe
23 Min.Ab 12
Tanja Eggert hängt ihr Leben als Dirne an den Nagel und zieht mit Georg Tacke zusammen, der seine Frau für sie verlassen hat. Doch die Vergangenheit holt die 34-Jährige ein. Tanja und Georg beziehen Prügel. Doch das ist erst der Anfang ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1