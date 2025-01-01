Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 126: Unter Kollegen
22 Min.Ab 12
Nach einer Betriebsfeier gibt Lisa an, von ihrem Vorgesetzen Thorsten vergewaltigt worden zu sein. Der streitet diese Tat jedoch vehement ab. Wer lügt? Auf der Suche nach der Wahrheit stoßen die Kommissare auf so manches innerbetriebliches Geheimnis.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
