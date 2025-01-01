Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 137: Wer ist hier wer?
22 Min.Ab 12
Gefährliche Verwechslung: Susanne Kortmann wird von einem nackten Einbrecher attackiert, nachdem ihr schon wochenlang Sexartikel geschickt werden. Schnell stellt sich heraus, dass sie offenbar mit einer Pornodarstellerin verwechselt wird. Kann Susannes erotische Namensvetterin Licht ins Dunkel bringen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1