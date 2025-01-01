Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 139: Theresa haut ab
22 Min.Ab 12
Als die 15-jährige Theresa Nielsen vor zwei Wochen spurlos verschwand, glaubte ihre Mutter an ein Verbrechen. Doch nun scheint ihre Tochter an einem Kiosküberfall beteiligt gewesen zu sein. Warum kommt Theresa nicht nach Hause? Mit wem treibt sie sich herum? Die Suche nach Theresa bringt ungeliebte Familiengeheimnisse ans Licht.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1