Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 143: Wo ist Julian?
22 Min.Ab 12
Der 16-jährige Julian Schröder wird von seinen Schulkameraden gemobbt. Er weigert sich die Täter zu nennen. Als im Internet ein Video von ihm auftaucht, dass ihn küssend mit einem anderen Jungen zeigt, verschwindet Julian und seine Mutter macht sich große Sorgen. Was hat Julian vor?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1