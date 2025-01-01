Zum Inhalt springenBarrierefrei
18-Jährige wird angefahren

SAT.1Staffel 11Folge 161
Folge 161: 18-Jährige wird angefahren

23 Min.Ab 12

Überrollt und Zurückgelassen - Kristin Robers wird nachts unweit von ihrem Elternhaus angefahren und schwer verletzt. Noch ist unklar, ob es ein Unfall oder Absicht war. Doch die Hinweise verdichten sich darauf, dass jemand aus der Nachbarschaft das betreffende Fahrzeug fuhr. Ein Schock für Familie Robers, die nun auf eigene Faust den Schuldigen finden will.

SAT.1
