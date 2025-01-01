Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 96: Mutterliebe
22 Min.Ab 12
Sabine Engler verschwindet nach der Geburt ihrer Tochter Lena spurlos. Nach sieben Monaten taucht sie wieder auf und will ihre Familie zurück. Doch ihr Ehemann Frank hat eine neue Frau. Als er kurze Zeit später von einem Unbekannten angefahren wird, stellt sich die Frage zu was Sabine Engler noch fähig ist.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
