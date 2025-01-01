Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Schockstarre

SAT.1Staffel 11Folge 97
Schockstarre

SchockstarreJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 97: Schockstarre

23 Min.Ab 12

Plötzlich ist alles anders - Mina Unterweger wird brutal vergewaltigt. Doch nur einen Tag später wird ihr Vergewaltiger Falk Eckert tot aufgefunden. Wer hat sich an dem Perversen gerächt? Mina selbst, ihr Freund oder ein neues Opfer?

