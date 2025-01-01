Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 97: Schockstarre
23 Min.Ab 12
Plötzlich ist alles anders - Mina Unterweger wird brutal vergewaltigt. Doch nur einen Tag später wird ihr Vergewaltiger Falk Eckert tot aufgefunden. Wer hat sich an dem Perversen gerächt? Mina selbst, ihr Freund oder ein neues Opfer?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
