Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 24: Jung und käuflich
23 Min.
Elena Kroll wird schwerverletzt aufgefunden. Scheinbar aus Angst vor dem Täter schweigt die junge Frau. Die Kommissare finden bald heraus, dass die Abiturientin ihre Dienste bei einem Escort Service anbot. Hat einer ihrer Kunden zugeschlagen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1