Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 27: Tödlicher Schaltkreis
23 Min.
Stefan Lindberg stirbt nachts durch eine manipulierte Stromleitung auf einer Großbaustelle. Niemand kann sich erklären, was der arbeitslose Mann auf der Baustelle zu suchen hatte und wer ihn dorthin bestellt hat. Stefans Geheimnis fordert kurze Zeit später ein weiteres Opfer.
