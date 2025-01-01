Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 44: Lola pennt
23 Min.
Chaos im Haus der Familie Fink: Yvonne Fink schlägt einen Einbrecher nieder. Als sie erfährt, um wen es sich handelt, ist sie nicht nur überrascht, sondern auch extrem wütend. Denn der ungebetene Gast hatte eine Einladung ...
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
