Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 59: Knöllchen-Klaus
21 Min.
Klaus' Traum vom eigenem Mehrfamilien-Haus wird schnell zum Albtraum. Nicht ganz unverschuldet. Denn der eigens ernannte Dorfsheriff macht sich in seinem Umfeld nicht nur Freunde. Als in seinem Haus dann plötzlich die Leiche des Vorbesitzers aufgefunden wird, gerät er selbst in die Schusslinie ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1