Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Verladen

SAT.1Staffel 12Folge 62
Verladen

VerladenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 62: Verladen

21 Min.

Unfall oder Absicht? Herabfallende Kartons begraben Dominik Weiler unter sich. Ist ihm die anstehende Beförderung zum Geschäftsführer zum Verhängnis geworden? Reine Routine, denken die Ermittler, bis überraschend die Frau des Hauptverdächtigen Stefan Hase ins Spiel kommt ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen