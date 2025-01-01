Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 62: Verladen
21 Min.
Unfall oder Absicht? Herabfallende Kartons begraben Dominik Weiler unter sich. Ist ihm die anstehende Beförderung zum Geschäftsführer zum Verhängnis geworden? Reine Routine, denken die Ermittler, bis überraschend die Frau des Hauptverdächtigen Stefan Hase ins Spiel kommt ...
