Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 63: Mutterseelen allein
21 Min.
Die 17-jährige Jenny Hansen wird seit einem Jahr vermisst. Ist sie Opfer eines Verbrechens geworden? Erst als ihre Mutter Sabine die Ungewissheit nicht mehr aushält und versucht, sich das Leben zu nehmen, kommen die Kommissare der Wahrheit auf die Spur.
