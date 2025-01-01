Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 29
Folge 29: Heißgeliebt

23 Min.Ab 12

Bei lebendigem Leib verbrannt - Lina hält die krankhafte Eifersucht ihres Freundes Timo nicht mehr aus. Als das Model die Beziehung beendet, rastet der 28-jährige aus und steckt die bildhübsche Frau in Brand. Lina überlebt mit schwersten Brandverletzungen und von Timo fehlt jede Spur.

SAT.1
