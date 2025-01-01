Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 32: Goliath
23 Min.Ab 12
Todesfahrt - Ein Auto liegt auf einer Landstraße und vom Fahrer fehlt jede Spur. Auf dem Beifahrersitz liegt eine tote Frau. Doch sie starb nicht bei dem Unfall, sondern durch einen Bauchschuss. Plötzlich kommt der blutende und verwirrte Ehemann der Toten aus einem Gebüsch. Hat er die Tat begangen?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1