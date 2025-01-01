Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 45: Todestango
23 Min.Ab 12
Blutige Tanzfläche - Silke Remmel findet ihren Mann Lothar erschlagen in ihrer Tanzschule. Auf Lothars Handy entdecken die Kommissare eine verräterische SMS. Hat Remmel seine Frau regelmäßig betrogen? Die Kommissare finden heraus, dass Remmel den Tanz auf dem Vulkan offenbar geliebt hat ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1