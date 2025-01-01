Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Todestango

SAT.1Staffel 13Folge 45
Todestango

TodestangoJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 45: Todestango

23 Min.Ab 12

Blutige Tanzfläche - Silke Remmel findet ihren Mann Lothar erschlagen in ihrer Tanzschule. Auf Lothars Handy entdecken die Kommissare eine verräterische SMS. Hat Remmel seine Frau regelmäßig betrogen? Die Kommissare finden heraus, dass Remmel den Tanz auf dem Vulkan offenbar geliebt hat ...

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen