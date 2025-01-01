Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 13Folge 47
Folge 47: Doppelter Abschied

22 Min.Ab 12

Auf zu vielen Festen getanzt - Es sollte die gelungene Vorbereitung auf den schönsten Tag seines Lebens werden, doch bei seinem Junggesellenabschied wird Max Möllmann vergiftet und stirbt. Aber wer hat Max sein Glück nicht gegönnt?

SAT.1
Alle 13 Staffeln und Folgen