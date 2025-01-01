Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 52: Gib Gas
23 Min.Ab 12
Auf Achse - Trucker Manfred Fink wird tot in seinem LKW aufgefunden. Alles deutet auf einen Raubüberfall hin. Doch warum ist Manfred von seiner vorgegebenen Route abgewichen? Und welche Rolle spielt die Unbekannte, mit der sich der Fernfahrer kurz vor seinem Tod getroffen hat?
