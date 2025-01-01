Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 68: Ein Gläschen in Ehren
23 Min.Ab 12
Familiendrama - Als Samuel Löwing von einer Klassenfahrt nach Hause kommt, findet er seinen Vater erschlagen. Seine Mutter liegt bewusstlos im Schlafzimmer - im Alkoholdelirium. Doch was ist im Hause Löwing vorgefallen? Die Kommissare ermittleln ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1