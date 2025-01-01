Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Gabys Welpen

SAT.1Staffel 13Folge 75
Gabys Welpen

Gabys WelpenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 75: Gabys Welpen

23 Min.Ab 12

Fatale Tierliebe - Die Züchterin Gaby Bauer wird in ihrem Haus niedergeschlagen und ihre Hundewelpen entführt. Doch was hat es damit auf sich? Für die Kommissare beginnt ein Fall der etwas anderen Art, bei dem selbst Bernie weich wird ...

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen