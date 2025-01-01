Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 78: Pack die Kanone aus
23 Min.Ab 12
Schön, erfolgreich - tot! Die 49-jährige Geschäftsfrau Juliane Sesser wird erschossen in der Ferienhütte ihres Angestellten Jens Trumm gefunden. Wurde die Frau Opfer eines Eifersuchtsdramas, oder war sie nur zur falschen Zeit am falschen Ort? Und wo ist die Person, mit der Juliane die Nacht in dem abgelegenen Haus verbracht hat?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1