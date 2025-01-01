Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 26: Unter die Haut
23 Min.Ab 12
Hilflos, geschändet und tätowiert mit der Aufschrift 1:1 wird die 19-jährige Katja Halbmann gefesselt im Stadtpark gefunden. Wer wollte sich bei der hübschen Frau verewigen? Die Kommissare ermitteln und stoßen auf einprägende Erlebnisse in Katjas Vergangenheit ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
