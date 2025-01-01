Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Unter die Haut

SAT.1Staffel 2Folge 26
Unter die Haut

Unter die HautJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 26: Unter die Haut

23 Min.Ab 12

Hilflos, geschändet und tätowiert mit der Aufschrift 1:1 wird die 19-jährige Katja Halbmann gefesselt im Stadtpark gefunden. Wer wollte sich bei der hübschen Frau verewigen? Die Kommissare ermitteln und stoßen auf einprägende Erlebnisse in Katjas Vergangenheit ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen