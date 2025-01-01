Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Riskantes Unternehmen

SAT.1Staffel 2Folge 34
Riskantes Unternehmen

Riskantes UnternehmenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 34: Riskantes Unternehmen

23 Min.Ab 12

Der 31-jährige Kreditgeber Julius Hansen wird mit einem Seil um seinen Hals aufgefunden und kann in letzter Sekunde gerettet werden. Wollte er sich umbringen oder handelte es sich um einen Mordversuch? Die Kommissare ermitteln und geraten in einen Wettlauf mit der Zeit.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen