Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 43: Taxifahrt in den Tod
23 Min.Ab 12
Als der 26-jährige Lars Konradi in seinem Taxi niedergestochen aufgefunden wird, gibt's vom Täter keine Spur. Alles weist auf einen Raubmord hin, doch die Kommissare sind skeptisch und ermitteln im Rotlichtmilieu.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1