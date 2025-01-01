Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Dem Teufel geopfert

SAT.1Staffel 2Folge 45
23 Min.Ab 12

Geschändet, gefoltert und abgeschlachtet - Silvia Ohlighaus wird zur menschlichen Opfergabe. Handelte hier wirklich ein Wahnsinniger im Auftrag des Teufels? Oder hatte sonst jemand ein Motiv, das Leben der jungen Frau auf so bestialische Weise zu beenden?

