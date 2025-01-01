Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Mord nach Plan

Staffel 2Folge 61
Folge 61: Mord nach Plan

23 Min.Ab 12

Identität - ungeklärt: Erwürgt liegt eine junge Frau am Rheinufer. Niemand weiß, wer das Opfer ist, und niemand scheint es zu vermissen. Doch plötzlich führen immer mehr Spuren zu einer Schule...

