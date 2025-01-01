Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 61: Mord nach Plan
23 Min.Ab 12
Identität - ungeklärt: Erwürgt liegt eine junge Frau am Rheinufer. Niemand weiß, wer das Opfer ist, und niemand scheint es zu vermissen. Doch plötzlich führen immer mehr Spuren zu einer Schule...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
