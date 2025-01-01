Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Blutschande

SAT.1Staffel 2Folge 68
23 Min.Ab 12

Blutverschmiert wird der 28-jährige Dirk Esser auf einer Landstraße aufgegriffen - an die vergangenen Stunden kann er sich angeblich nicht mehr erinnern. Ist er Täter oder Opfer? Die Kommissare stehen vor einem Rätsel und ermitteln zwischen Wahn und Realität...

SAT.1
