Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der tote Drache

SAT.1Staffel 2Folge 70
Folge 70: Der tote Drache

23 Min.Ab 12

Panik in der Schule - mit einer klaffenden Kopfwunde wird die Mathelehrerin Klara Mühlbach tot im Treppenhaus aufgefunden. Unfall oder eiskalter Mord? Die Kommissare ermitteln und müssen feststellen, dass so mancher Schüler für gute Noten über Leichen gehen würde.

