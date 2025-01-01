Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 100: Alles für den Dackel
23 Min.Ab 12
Alles für den Dackel ... nach diesem Motto lebte der 40-jährige Dackelclub-Vorsitzende Gunther Klotz. Aber als er mit einem seiner Pokale erschlagen wird, kann auch Vierbeiner Udo nicht mehr helfen. Wurde Gunther seine übertriebene Hundeliebe zum Verhängnis?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1