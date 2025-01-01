Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 104: Kein Entkommen
23 Min.Ab 12
Tödliche Rache? Als der Hehler Walter Jansen in seinem Haus erschossen wird, deutet alles auf den Amoklauf einer ehemaligen Polizistin hin. Doch die ist wie vom Erdboden verschluckt - die Kommissare nehmen ihre Fährte auf.
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1