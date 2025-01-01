Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 105: Stimme aus dem Jenseits
23 Min.Ab 12
Lilo Wenzel ist überzeugt davon, dass ihre vor drei Monaten beerdigte Tochter Tina noch lebt. Deren frühere Schulfreundin will sie in Spanien gesehen haben. Doch Tinas Mann Felix ist sicher, seine tote Frau identifiziert zu haben.
