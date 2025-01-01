Im Zweifel für den AngeklagtenJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 112: Im Zweifel für den Angeklagten
23 Min.Ab 12
Der angesehene Juraprofessor Günther Herbrandt wird mit durchtrennter Halsschlagader in seinem Büro gefunden. Hinter den ehrwürdigen Mauern der Universität stoßen die Kommissare auf eine Spur aus Rache, Demütigung und unbeglichenen Rechnungen ...
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
