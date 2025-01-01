Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 27: Jugendsünden
23 Min.Ab 12
"Ich treib's mit euren Töchtern!" Mit diesem Satz beschmiert wird der viel umschwärmte Referendar Andreas Kempken bewusstlos im Foyer seiner Schule gefunden. Missbrauchte der Mann Schülerinnen? Die Kommissare entdecken Unfassbares ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1