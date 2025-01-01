Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jugendsünden

SAT.1Staffel 3Folge 27
Folge 27: Jugendsünden

23 Min.Ab 12

"Ich treib's mit euren Töchtern!" Mit diesem Satz beschmiert wird der viel umschwärmte Referendar Andreas Kempken bewusstlos im Foyer seiner Schule gefunden. Missbrauchte der Mann Schülerinnen? Die Kommissare entdecken Unfassbares ...

