Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 32: Abgesoffen
23 Min.Ab 12
Sie nahm sich alles, ohne Rücksicht auf Verluste, doch jetzt musste die 32-jährige Meike Rolfsen dafür bezahlen: Splitternackt wird die junge Frau ertränkt in ihrer Badewanne gefunden. Die Kommissare bringen eine unglaubliche Tragödie ans Licht ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
