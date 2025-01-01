Zum Inhalt springenBarrierefrei
Toter Gott in Weiß

SAT.1Staffel 3Folge 38
Folge 38: Toter Gott in Weiß

23 Min.Ab 12

Erstickt in einer Plastiktüte - so endete das Leben des 35-jährigen Mediziners Jens Baumann. Flucht in den Tod oder eiskalter Mord? Die Kommissare ermitteln im Umfeld des Arztes und überprüfen, ob der Gott in Weiß tatsächlich eine reine Weste hatte ...

SAT.1
